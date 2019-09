SBB reagieren auf tragischen Tod und passen Abfertigung an

Neu sollen die Zugbegleiter erst im Zug drin eine SMS an den Lokführer senden, um anzuzeigen, dass der Zug nun abfahrbereit ist. Bisher lief das Prozedere andersrum ab: Nachdem der Zugbegleiter das Schliessen der Türen ausgelöst hatte, gab er das OK mittels SMS an den Lokführer, stieg ein und schloss seine eigene Türe. War auch diese letzte Türe geschlossen, zeigt dies eine Lampe im Führerstand an und der Zug darf in Bewegung gesetzt werden.

Beim Unfall von Baden im August, bei dem ein Zugbegleiter ums Leben kam, funktionierte der Einklemmschutz nicht richtig. In der Folge wurde der Zugbegleiter eingeklemmt. Trotzdem erlosch im Führerstand die Lampe, und zeigte so an, dass die Türe zu ist und der Lokführer abfahren kann. Das neue Abfahrprozedere soll solche Fälle nun verhindern.

Kehrtwende der SBB

Bereits kurz nach dem Unfall hatte die Gewerkschaft SEV darauf gedrängt, den Abfahrtsprozess aus diese Weise anzupassen. Die SBB hingegen sahen noch Mitte August keinen Grund, dieser Forderung nachzugeben. In einer Mitteilung hiess es damals: «Der Abfertigungsprozess ist für Mitarbeitende und Reisende sicher. Er bewährt sich in der Praxis.» Die Zugbegleiter wurden damals noch einmal über das genau Vorgehen bei der Abfertigung informiert.

Kurz darauf teilten die SBB mit, dass man den Abfertigungsprozess noch einmal genauer anschauen werde. Der Prozess sei sicherheitsrelevant, deshalb gelte Qualität vor Tempo bei allfälligen Änderungen, hiess es Ende August. Nun kommt es also doch noch zu Anpassungen.

Nicht überall möglich

Das neue Abfertigungsprozedere wird nicht an allen Bahnhöfen umgesetzt werden können. An rund einem Fünftel wird die Abfahrerlaubnis an fix installierten Kästen auf den Perrons gegeben. Grossmehrheitlich werden diese Bahnhöfe auch von Kompositionen mit Einheitswagen IV angefahren, wie ein SBB-Sprecher auf Nachfrage sagt. Dort bleibe das Prozedere gleich wie bisher. Die Zugbegleiter erteilen die Abfahrerlaubnis also weiterhin von ausserhalb des Zuges und steigen dann ein.

Der angepasste Prozess ist nicht die einzige Massnahme, welche die SBB nach dem Unfall getroffen haben. So wurde etwa alle Wagen des Typs Einheitswagen IV überprüft. Zum Vorschein kamen hunderte Mängel, teilweise auch sicherheitsrelevante. Ebenfalls verfügte das Bundesamt für Verkehr, dass die Türen mit einem moderneren Sicherheitssystem ausgestattet werden müssen. Dies soll bis 2024 abgeschlossen sein, wie SBB-Personenverkehrschef Toni Häne Ende August sagte. Die Kosten liegen zwischen 20 bis 30 Millionen Franken.