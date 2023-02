Grosser Gemeinderat Interlaken – «… aber in seinem Innern ist vieles am Ende» Interlakens Gemeindeparlament sprach sich für die Amtshaussanierung aus. Nun wird das Volk über den Kredit von 2,85 Millionen Franken definitiv entscheiden. Sibylle Hunziker

Das Gemeindehaus Interlaken kann saniert werden – falls nun auch das Stimmvolk noch grünes Licht gibt. Foto: Bruno Petroni





«Aussen ist unser Gemeindehaus eine flotte Sache. Aber in seinem Innern ist vieles am Ende», sagte Gemeinderat Franz Christ (SVP) in der Sitzung des Grossen Gemeinderats (GGR) Interlaken am Dienstagabend im Kunsthaus. Deshalb brauche es die 2,85 Millionen Franken für die notwendigsten Sanierungen: für den Ersatz der teils über 40-jährigen elektrischen Installationen und der 23-jährigen Ölheizung, für den Ausbau des Dachgeschosses und für eine sichere Besucherlenkung.