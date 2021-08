Umweltschädliches Verhalten – Aber die anderen verzichten ja auch nicht Obwohl sich viele als Klimaschützer begreifen, handeln nur die wenigsten wirklich klimaschonend. Warum die Psyche uns da einen Streich spielt – und wie Verzicht trotzdem gelingt. Xenia Miller

Nur Biogemüse essen – dafür darf ich mir die Flugreise gönnen: Wollen wir umweltbewusster leben, kommt uns oft unsere eigene Psyche in die Quere. Foto: Keystone

Es ist Sommer, man darf wieder reisen, und beim einen oder anderen mag sich das Gefühl einstellen, dass man sich das jetzt verdient hat: eine Reise in den Süden, auf irgendeine Insel am besten, auf der einem die Sonne das Corona-Jahr aus dem Hirn lötet. Und wenn die es nicht schafft, dann hilft vielleicht der nächste Ouzo. Prost, Ferien! Endlich wieder fliegen! Und weil man in den vergangenen fünfzehn Monaten infektions- und klimaschutzkonform am Boden geblieben ist und sich von unten über den kondensstreifenfreien Himmel gefreut hat, ist auch das Gewissen so schön leicht. Man hat doch jetzt mindestens eine Flugreise gut. Oder?