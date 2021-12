Kinder und Mediennutzung – «Aber alle in meiner Klasse haben eins!» Schon Kindergartenkinder wünschen sich zu Weihnachten ein Handy – zu früh, klar. Wann der beste Zeitpunkt dafür ist und was Eltern dann beachten sollten. Mirjam Hauck

Was macht der da? Kann man über die Kontroll-App herausfinden – oder fragen.

Es gibt ein Bild des flämischen Barockmalers Peter Paul Rubens, auf dem er mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn zu sehen ist. Die drei gehen in einem Park spazieren, Blumen ranken über Steinmauern, ein Papagei sitzt auf einem Springbrunnen. Der Kleine trägt beim Ausflug mit seinen Eltern nicht nur ein schickes sonnengelbes Kleid, sondern wird von seiner Mutter auch an einem Gängelband geführt, einer Art Kinderleine. Das Bild «Der Künstler mit seiner Frau Hélène Fourment und ihrem Sohn Peter Paul» zeigt, dass schon vor etwa 300 Jahren wohlhabende Bürgerkinder eher an der kurzen Leine gehalten wurden. Auch wenn diese mehr Bewegungsspielraum zulässt, als nur an der Hand der Eltern gehen zu müssen.