Serie «Ein Tag im Leben» – «Abends repariere ich die komplizierten Fälle» Jacques Perrier (64) leitet das Schreibmaschinenmuseum in Lausanne – und hat sich sein Lieblingsmodell auf den Unterarm tätowieren lassen. Eva Hirschi

«Die Schreibmaschine erlebt ein Comeback – ähnlich wie die Vinylplatten»: Jacques Perrier, Leiter des Schreibmaschinenmuseums in Lausanne. Foto: Eva Hirschi

Am Morgen beantworte ich als Erstes die Facebook-Nachrichten aus Amerika. Ich bin in mehreren Gruppen zum Thema Schreibmaschinen und erhalte oft Fragen zu Reparaturen – das ist mein Beruf. Ich habe 1973 die Ausbildung zum Schreibmaschinenreparateur gemacht und 1987 die Werkstatt von meinem Vater übernommen. Fragt mich also etwa ein amerikanischer Sammler, ob ich noch ein spezifisches Ersatzteil habe, schaue ich am späteren Vormittag im Lager nach, mache das Paket und bringe es auf die Post.