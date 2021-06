Abreissen oder sanieren? – Abbruch von Block im Tscharnergut wird Fall fürs Verwaltungsgericht Der Abriss eines denkmalgeschützten Wohnblocks in der Berner Siedlung Tscharnergut wurde vom Kanton untersagt. Die Fambau Genossenschaft zieht den Fall nun vors Verwaltungsgericht.

Historisches Bild der denkmalgeschützten Überbauung Tscharnergut aus dem Jahre 1965. (Archivbild) Foto: Keystone/Photopress-Archiv/rg

Der Streit um den Abbruch eines denkmalgeschützten Wohnblocks in der Berner Siedlung Tscharnergut geht an die nächste Instanz. Die Fambau Genossenschaft als Eigentümerin zieht den Fall vors kantonale Verwaltungsgericht.

Das teilte die Fambau am Montag mit. Sie möchte das achtstöckige Scheibenhaus an der Fellerstrasse 30 im Westen Berns durch einen Neubau ersetzen. Doch die kantonale Baudirektion entschied Anfang Mai, dass der Wohnblock nicht abgebrochen werden darf. Sie hiess Beschwerden der Stadt Bern und des Heimatschutzes gut.

Eine umfassende Sanierung des Gebäudes sei für die Bauherrschaft wirtschaftlich tragbar und damit zumutbar, befand die Baudirektion. Anders sieht es die Fambau.

Allein die Minimalvariante einer Sanierung würde den vom Kanton angenommenen Kostenrahmen deutlich sprengen, hält die Genossenschaft fest. Eine ganze Reihe dringend nötiger Arbeiten für Infrastruktur und Sicherheit blieben trotzdem liegen.

Schutz von Leib und Leben der Mieterschaft

Der Verlust wäre wirtschaftlich nicht tragbar, er müsste durch erhöhte Mietzins-Einnahmen aus anderen Liegenschaften kompensiert werden. Eine derartige Quersubventionierung widerspreche der Gemeinnützigkeit und sei darum nicht haltbar.

Die Fambau wirft der Baudirektion weiter vor, sie gewichte die öffentlichen Interessen an einem Ersatzneubau zu wenig. Dabei gehe es um Hindernisfreiheit, Brandschutz, Erdbebensicherheit, Schallschutz, Energiemassnahmen und den Schutz von Leib und Leben der Mieterschaft.

Erhalten und erneuern

Die Fambau sei stets bestrebt, die Balance zu finden zwischen Erhalten und Erneuern. Das sei «ein nie endender, höchst diffiziler Prozess». Das Scheibenhaus an der Waldmannstrasse 25 habe sie in Kooperation mit der Denkmalpflege aufwändig saniert. Beim Scheibenhaus an der Fellerstrasse habe man sich hingegen nach gründlicher Abwägung für einen Neubau entschieden.

Die Siedlung Tscharnergut gilt als Pionierprojekt des Schweizer Siedlungs- und Städtebaus. Realisiert wurde sie zwischen 1958 und 1966. Die Überbauung bot neuen Wohnraum für rund 5000 Menschen in acht Hochhäusern und acht Scheibenhäusern, darunter jenes an der Fellerstrasse 30.

sda/tag

