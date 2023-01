«Apropos» – der tägliche Podcast – Abbilden, auslachen, anzeigen: So reagieren Politikerinnen auf Hass im Netz Wer sich als Frau in der Öffentlichkeit exponiert, muss mit üblen Kommentaren rechnen. Wie sich wehren? Eine Strategie erachtet die Forschung als besonders effizient. Jacqueline Büchi als Gast Philipp Loser als Host Mirja Gabathuler

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Sie solle «zurück in den Balkan gehen», sie sei «nur eine Schweizerin auf dem Papier», und es sei «schlicht eine Frechheit», wenn sie sich in der Schweiz politisch einbringe: Auf ihrem Twitter-Profil teilt Sanija Ameti, die Co-Präsidentin der Operation Libero, an sie adressierte Hassnachrichten. Diese würden ihren Posteingang «täglich fluten». Ameti ist 30 Jahre alt, hat Migrationshintergrund, engagiert sich politisch und scheut dabei keine Konfrontation. Damit erhält sie online immer wieder üble Beschimpfungen.

Davon berichten auch andere Politikerinnen in der Schweiz. Die Strategien, wie sie mit den Beschimpfungen umgehen, sind unterschiedlich: den Hass publik machen, mit Humor reagieren, Kommentare anzeigen, löschen oder sich sogar aus der Politik zurückziehen.

Eine Gruppe von Forschenden der ETH Zürich hat untersucht, wie Hatespeech sich auf die Demokratie auswirkt – und welche Strategie dagegen wirksam ist. Inlandredaktorin Jacqueline Büchi ordnet die Erkenntnisse in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» ein. Gastgeber ist Philipp Loser.

«Apropos» – der tägliche Podcast Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify , Apple Podcasts oder Google Podcasts . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Apropos».

Jacqueline Büchi ist Autorin im Inlandressort und Mitglied der Tagesleitung der Redaktion Tamedia. Schwerpunkt ihrer Berichterstattung ist die Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Sie startete 2008 als Radiojournalistin und durchlief seither verschiedene Stationen bei Medien im In- und Ausland. Mehr Infos @j_buechi Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

Fehler gefunden?Jetzt melden.