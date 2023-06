Interlaken–Montreux – Ab Sonntag fährt der Goldenpass-Express wieder direkt Nach technischen Anpassungen nimmt der Goldenpass-Express die Direktverbindung vom Oberland an den Genfersee wieder auf. Nik Sarbach

Der Goldenpass-Express nimmt den Direktbetrieb zwischen Interlaken und Montreux wieder auf – vorerst einmal täglich. Foto: PD

«Eine Weltpremiere», «ein neues Zeitalter»: Die direkte Bahnverbindung zwischen Interlaken und Montreux wurde im vergangenen Jahr mit grossen Worten angekündigt und in Betrieb genommen. Die Freude über das neue Angebot der Montreux-Oberland-Bahn (MOB) und der BLS währte aber nur ein paar Wochen. Ende Februar, gut zwei Monate nach dem Fahrplanwechsel, stellten die Unternehmen die Verbindung wieder ein: Es war zu technischen Problemen gekommen. Wie die Bahnen am Freitagnachmittag mitteilten, nehmen sie die Direktverbindung am Sonntag nun wieder in den Fahrplan auf.