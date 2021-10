Beim Wasserkraftwerk Mühleberg – Ab sofort: Fischlift fährt Fische in den Wohlensee Die BKW hat beim Wasserkraftwerk Mühleberg einen Fischlift in Betrieb genommen, der die Fischwanderung flussaufwärts ermöglicht.

Baustelle Fischlift und Fischtreppe beim BKW Wasserkraftwerk Mühleberg. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Fischlift beim Wasserkraftwerk Mühleberg hat seinen Betrieb aufgenommen. Er ermöglicht den Fischen die Wanderung von der Aare flussaufwärts über das 20 Meter hohe Wehr in den Wohlensee.

Der Fischlift ist die erste von rund 40 Massnahmen, welche die BKW bis 2030 für die ökologische Sanierung ihrer Wasserkraftwerke umsetzen will. Sie kommt damit den Bestimmungen des revidierten Gewässerschutzgesetzes nach, wie die BKW mitteilt.

Der Fischlift ist so gebaut, dass er möglichst vielen Fischarten die Wanderung ermöglicht. In Mühleberg sind Lachs, Seeforelle und Barbe die Leitfischarten. Nach diesen Arten richten sich die Beckengrösse, die Steigung und die Fliessgeschwindigkeit in den Einstiegskanälen.

Um zu prüfen, ob die Fische den Lift nutzen, werden sie statistisch erfasst und mit Kameras auf ihrer Wanderung beobachtet. So könne der Lift optimal eingestellt und laufend justiert werden, schreibt die BKW.

SDA/ps

