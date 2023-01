Schifffahrt auf dem Thunersee – Ab sofort fährt am Wochenende ein Schiff mehr Weil Schifffahren zurzeit sehr gefragt ist, setzt die BLS-Schifffahrt auf dem Thunersee ab dem 6. Januar jeweils freitags bis sonntags ein zweites Schiff ein.

Die MS Stockhorn auf dem Thunersee auf einer Aufnahme, die offensichtlich vor der aktuellen Wärmeperiode gemacht wurde. Foto: PD / Martin Wymann

Die MS Schilthorn ist das einzige Motorschiff, welches auch bei abgesenktem Seepegel des Thunersees verkehren kann. Der Seepegel wird jedes Jahr von Januar bis Ende März abgesenkt. Die grösseren Schiffe können wegen ihres Tiefgangs im Winter nicht alle Ländten befahren, insbesondere nicht den Schiffskanal in Thun.

Aufgrund der konstant hohen Nachfrage geht die BLS-Schifffahrt davon aus, dass insbesondere an Wochenenden die Kapazität der Schilthorn teilweise überschritten werden könnte, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Deshalb wird ab 6. Januar jeweils von Freitag bis Sonntag zusätzlich die MS Stockhorn eingesetzt. Es ist gemäss der BLS «ein kleines Schiff, welches in der Regel ausschliesslich für den Charterverkehr und kulinarische Sonderfahrten vorgesehen ist, mit 60 Innenplätzen».

Die MS Stockhorn fährt jeweils am Vormittag und Nachmittag zwei Rundkurse zwischen Thun und Faulensee. «Diese sollen helfen, die Nachfrage besser über den Tag zu verteilen und die MS Schilthorn zu entlasten», schreibt die BLS-Schifffahrt. Das Schiff fährt jeweils um 10.40 Uhr und 13.40 Uhr ab Thun.

Reservation empfohlen

Für den regulären täglichen Mittagskurs um 11.40 Uhr ab Thun bittet die BLS-Schifffahrt die Gäste für das Mittagessen um eine Tischreservation. Für Reisende ohne Konsumation sei keine Reservierung möglich, heisst es weiter. «Fahrgästen, die eine Schiffsfahrt ohne Essen unternehmen wollen, wird empfohlen, die Zusatzkurse zu benützen.»

Ende November bewilligte der Grosse Rat des Kantons Bern 14,5 Millionen Franken. Damit kann die BLS-Schifffahrt ein neues wintertaugliches Schiff bauen und in Zukunft das Winterangebot erweitern. Bis das neue Schiff zum Einsatz komme, werde es noch rund drei Jahre dauern, heisst es in der Medienmitteilung.

pd/maz

Fehler gefunden?Jetzt melden.