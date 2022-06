Eisenbahnverkehr Region Thun – Ab Samstagnachmittag fahren die Züge wieder Nach dem Unfall vom Mittwoch dürfte auf der Strecke Steffisburg-Oberdiessbach bald wieder Normalität einkehren.

In der Nähe des Bahnhofs Heimberg war am Mittwochvormittag ein Bauzug entgleist. Foto: Patric Spahni

Der entgleiste Wagen eines vierteiligen Bauzuges ist aus Heimberg abtransportiert worden, wie die BLS am Freitag mitteilte. Die Reparaturarbeiten der Infrastruktur an der betroffenen Stelle – Fahrbahn und Sicherungsanlagen – sind noch in vollem Gange. Am Samstagnachmittag kann die Strecke für den Bahnverkehr Steffisburg-Oberdiessbach voraussichtlich wieder freigegeben werden. Bis dahin verkehren Bahnersatzbusse.

Neu verkehren infolge von Strassenbauarbeiten in Thun die Bahnersatzbusse von Steffisburg bis Oberdiessbach. Die Strecke Thun bis Steffisburg wird nach Fahrplan mit Zügen bedient. Die BLS bittet die Fahrgäste den Online-Fahrplan zu beachten.

Am Mittwoch war kurz nach 10 Uhr beim Bahnhof Heimberg ein Wagen eines vierteiligen Bauzuges entgleist. Personen wurden nicht verletzt. Es hat Schäden an der Infrastruktur (Fahrleitungsmasten, Weichen) gegeben. Die BLS-Intervention sowie Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) untersucht die Ursache des Vorfalls.

