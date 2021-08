Corona-Regime an Berner Schulen – Ab Montag wird nur noch bei einem Ausbruch getestet Ende dieser Woche laufen die präventiven Speicheltests aus. Anders als in der Stadt Bern begrüssen Landschulen mit tiefer Testbeteiligung den Entscheid. Stefan von Bergen

Coronavirus-Massentests werden in den Berner Schulen nur noch diese Woche durchgeführt. Foto: Raphael Moser

Ab nächster Woche gibt es nur noch situative Corona-Tests in denjenigen Berner Schulen, die Ausbrüche verzeichnen. Die dreiwöchige Frist mit breiten Massenspucktests, die zu Beginn des neuen Schuljahres nach den Sommerferien gestartet worden war, läuft so Ende diese Woche aus. Die Schulen wie auch die Medien wurden am Dienstag durch die kantonale Gesundheitsdirektion (GSI) über diesen Regimewechsel informiert.

Damit die Breitentests als vorbeugende Präventionsmassnahme wirksam seien, wäre in den Schulen eine doppelt so hohe Testkadenz nötig, begründet die GSI das Ende der Breitentests. Mittlerweile seien auch viele Personen geimpft. Die Gesundheitsbehörden empfehlen eine Impfung schon ab 12 Jahren.