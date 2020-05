Kanton lockert Verbot – Ab Montag sind Besuche in Altersheimen wieder erlaubt Ab nächster Woche sind Besuche in Alters- und Pflegeheimen im Kanton Bern unter Auflagen wieder möglich. Zudem will der Kanton bei Tests und Contact-Tracing zulegen. Benjamin Bitoun

Besuche in Alters- und Pflegeheimen sind unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorgaben in beschränktem Masse wieder erlaubt. Foto: Hans Urfer

Fast zwei Monate ist es her, seit Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen ihre Angehörigen zum letzten Mal sehen durften. Nun können sie sich freuen: Zusammen mit den weiteren Lockerungsschritten sind ab Montag im Kanton Bern auch Besuche in Alters- und Pflegeheimen wieder erlaubt. Das teilt die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI) in einem Communiqué mit.