Eigernordwand in Grindelwald – Ab «Magic Mushroom»: Basejumper springt in den Tod Ein 32-jähriger Basejumper ist bei einem Sprung ab der Absprungstelle «Magic Mushroom» an der Eigernordwand tödlich verunglückt.

Ein Basejumper verunglückte bei einem Sprung aber der Eigernordwand (l.) tödlich. Archivfoto: Bruno Petroni

Am Sonntagnachmittag stürzte in Grindelwald ein Basejumper ab. Die Meldung ging kurz vor 14.45 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese mitteilt. Der Mann hatte sich in Begleitung von mehreren Personen zur Absprungstelle «Magic Mushroom» an der Eigernordwand begeben und war dort als Dritter in die Tiefe gesprungen. Nach dem Absprung geriet er aus noch zu klärenden Gründen in Schwierigkeiten und stürzte im Bereich «Im glatten Wang» unterhalb des Eiger-Trails zu Boden.

Nach dem Unfall alarmierten Drittpersonen umgehend die Rettungskräfte. Der Verunfallte konnte durch einen Helikopter der Rega lokalisiert werden. Ein Notarzt konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 32-jährigen amerikanischen Staatsangehörigen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zu den Umständen wurden durch die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland aufgenommen.

pkb/ngg

Fehler gefunden?Jetzt melden.