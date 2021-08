Analyse zur Schwäche der CDU – Ab jetzt kämpft Laschet um alles Fünf Wochen vor der Wahl sind die deutschen Christdemokraten auf das Niveau der erstarkten SPD abgesackt. Schuld daran ist ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet. Meinung Dominique Eigenmann aus Berlin

«Der schwierigste Wahlkampf für die Union seit 1998»: Kanzlerkandidat Armin Laschet (Mitte) mit Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder am Samstag in Berlin. Foto: Clemens Bilan (EPA/Keystone)

Die Mission «Rettet Armin Laschet» läuft. Am Wochenende eilten Angela Merkel und Markus Söder dem christdemokratischen Kanzleranwärter zu Hilfe. Die Kanzlerin ist immer noch die mit Abstand beliebteste Politikerin im Land, der Chef der bayerischen CSU einer der beliebtesten Politiker. Das Aufgebot machte amtlich, was in Berlin längst mit Händen greifbar war: In der Union geht die Angst um, nach der Bundestagswahl die Macht zu verlieren.

Merkel sagte am Samstag ganz offen, dass sie seit ihrem Rückzug vom Parteivorsitz Ende 2018 so gut wie keinen Wahlkampf mehr bestritten habe. Aber nun sei es «richtig schön, dabei zu sein». Laschet lobte sie für dessen christliches Menschenbild, das ihm stets ein sicherer Kompass sei. Und gleich dreimal sprach sie ihn als «künftigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland» an.