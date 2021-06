Der Sommer kann beginnen: Zürcher geniessen die Möglichkeit, sich zu treffen, nachdem die Covid-Massnahmen gelockert worden sind. Foto: Urs Jaudas

Hurra, es ist wohl bald vorbei. Seit über einem Jahr mussten wir uns alle, Mütter, Väter, Grosseltern, Barbetreiberinnen, Fitnessinstruktoren und Polizistinnen, lästigen bis schmerzhaften Einschränkungen unseres Soziallebens unterziehen.

Nun hat der Bundesrat entschieden: Die allermeisten Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden Ende Juni noch einmal stark gelockert. Selbst die Mindestabstände, an die sich viele inzwischen gewöhnt haben, können mit dem Covid-Zertifikat entfallen. Die derzeit allgegenwärtige Maske wird aus dem öffentlichen Raum wieder weitgehend verschwinden. In Zukunft sollen die Hygienemasken nur noch an besonderen Orten wie in bestimmten Innenräumen sowie in Tram und Bus nötig sein. Damit kommt das Gesellschaftsleben wieder in Gang: Grossveranstaltungen im Freien zum Beispiel dürfen ab Ende Juni mit bis zu 5000 Besuchern stattfinden, die Tischgrösse in Restaurants wird auf sechs Personen erhöht.