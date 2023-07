Diplomabschlüsse in Hondrich – Ab in die Landwirtschaft! 41 junge Landwirtinnen und Landwirte erhielten ihr Abschlusszeugnis am Inforama Hondrich.

Frischgebackene Landwirtinnen und Landwirte: Abschlussfeier der Klasse NHB BEO am Inforama Hondrich. Foto: PD

In der Kanderarena in Mülenen wurde am 10. Juli gefeiert: Insgesamt 41 junge Frauen und Männer durften ihr Fähigkeitszeugnis als Landwirtin EFZ / Landwirt EFZ entgegennehmen. Ihre praktischen Fähigkeiten und das dazugehörende theoretische Wissen haben sie sich während dreier Jahren auf ihren Lehrbetrieben und im Schulzimmer am Inforama Berner Oberland erarbeitet.

Für die besten Leistungen spendeten der Verein Ehemalige Brienz-Hondrich und die Gemeinde Spiez je eine Glocke. Geehrt wurden Tobias Hämmerli, Basel, mit der Gesamtnote 5,8 und aus der Nachholbildung Sarah Rohrbach, Rüeggisberg, mit der Note 5,5.

Frischgebackene Landwirtinnen und Landwirte: Abschlussfeier der Klasse 3H am Inforama Hondrich. Foto: PD

PD

