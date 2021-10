Strandbad Thun – Ab heute wird in Kunst gebadet «Strämu» einmal anders: Die Ausstellung «Kunst im Strandbad» wird am Samstag eröffnet. 24 Kunstschaffende aus drei Kantonen präsentieren ihre Werke. Christina Burghagen

Die Künstlerin Andrea Nottaris setzte vier Abzüge aus ihrem Super-8-Film-Archiv in Szene, die eine abtauchende Frau zeigen. Das Werk soll an die früheren strengen Baderegeln erinnern, als Frauen und Männer getrennt baden mussten. Foto: Carolina Piasecki

Ein Spaziergang am Thunersee auf dem Areal des Strandbads wird bis in den Dezember zur spannenden Entdeckungsreise. Die Kunstschaffenden aus den Kantonen Bern, Solothurn und Freiburg greifen mit ihren Arbeiten verschiedene Aspekte aus dem Zusammenhang des Strandbads auf. Wirkungsvoll wurden Konzeptkunst, Installationen, Skulpturen oder Video in Szene gesetzt.

Faszination der Reflexion

Nahe dem Haupteingang laden Spiegelstelen zwischen Kastanienbäumen ein, hindurchzugehen und sich von der Reflexion faszinieren zu lassen. Das beliebte «Mädchen mit Ziege» lockt mit einem Bildbetrachter zum Weiterklicken, Fotos mit Menschen aus Thun zu betrachten, die sich mit der Skulptur seit den 1960er-Jahren haben fotografieren lassen.