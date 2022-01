Vincenz-Prozess im Ticker - Ab heute stehen der Ex-Raiffeisen-Chef und weitere Beschuldigte vor Gericht

Ausgangslage

Sie haben mit ihrem Geschäftsgebahren und Spesenrechnungen für Stripclubs schon für viele Schlagzeilen gesorgt, nun erfolgt die juristische Aufarbeitung: Dem ehemaligen Bankchef Pierin Vincenz und dessem Geschäftskollegen Beat Stocker wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem Betrug vor, fünf weiteren Beschuldigten Beihilfe dazu. Am Dienstag, 25. Januar, beginnt der Raiffeisenprozess in Zürich.

Die Raiffeisen-Kartei

Diese 24 Menschen spielten in der Raiffeisen-Saga eine wichtige Rolle. Ob als Angeklagte, Gegenspieler oder auch ungewollt in Nebenrollen - gestapelt als praktische Karteikarten.

Die Staatsanwaltschaft fordert für die beiden Hauptangeklagten unbedingte Freiheitsstrafen von je sechs Jahren. Vincenz und Stocker hatten schon vor dem Prozess zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Vorwürfe zurückgewiesen.

Der Fall dreht sich um Geschäftliches und Privates. So wirft die Staatsanwaltschaft Vincenz und Stocker vor, einen unrechtmässigen Gewinn von insgesamt 25 Millionen Franken eingestrichen zu haben. Vincenz soll davon 9, Stocker 16 Millionen Franken erhalten haben.

Weitere unrechtmässige Vorteile in Höhe von 22,5 Millionen Franken hätten sich die beiden zudem versprechen lassen, ohne dass diese Pläne dann umgesetzt worden seien.

Schattenbeteiligungen an Firmen

Vincenz und Stocker sollen die Raiffeisengruppe und weitere Finanzunternehmen, die sie führten und berieten, so beeinflusst haben, dass diese andere Firmen aufkauften – und zwar Firmen, an denen sie sich heimlich privat beteiligt hatten, wie es in der Anklage heisst. Dank diesen Schattenbeteiligungen hätten die beiden bei der Übernahme Gewinne erzielen können.

Vincenz und Stocker hätten damit gegenüber der Raiffeisengruppe und ihren weiteren Finanzunternehmen «ihre Rechenschaftspflicht in täuschender Weise nicht erfüllt», heisst es in der 364 Seiten umfassenden Anklage. Gemäss dieser sollen die Beschuldigten bewusst zusammengearbeitet haben, um sich Vorteile zu verschaffen.

Die Beteiligungen an Start-ups seien privat gewesen, damit sei auch ein finanzielles Risiko einhergegangen, sagte Stocker kürzlich in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Dass die Firmen dann von der Raiffeisengruppe oder anderer Unternehmen, die er beraten hatte, aufgekauft wurden, seien unternehmerische Entscheide gewesen. Er habe stets im Interesse seiner Auftraggeber gehandelt.

Private Vergnügen auf Spesenkonto

Die Staatsanwaltschaft wirft Vincenz und Stocker im Weiteren vor, dass sie sich über die Spesenkonti ihrer Unternehmen private Auslagen finanzieren liessen.

So soll etwa der Raiffeisenboss seiner Bank Besuche in Cabarets und Kontaktbars mit Kosten von etwas über 200'000 Franken als Geschäftsspesen verbucht haben. Die Anklage listet 18 Etablissements in der ganzen Schweiz auf, 120 Besuche mit Auslagen zwischen 44 und 6000 Franken sind aufgeführt.

Auch die Kosten für private Reisen (250'000 Franken) und eine Rechnung für die Reparatur eines Hotelzimmers (3778 Franken), die nach einem Beziehungsstreit notwendig wurde, soll der heute 65-Jährige unter anderem seiner Raiffeisengruppe auferlegt haben.

Ausweichen auf einen grossen Saal

Die Staatsanwaltschaft wirft Vincenz und Stocker deshalb unter anderem gewerbsmässigen Betrug, Veruntreuung und Urkundenfälschung vor. Die fünf Mitbeschuldigten sollen sich der Gehilfenschaft zu Betrug oder Veruntreuung schuldig gemacht haben.

Während die Hauptbeschuldigten zu Freiheitsstrafen von sechs Jahren verurteilt werden sollen, beantragt die Staatsanwaltschaft für die weiteren Beschuldigten Strafen, die von einer bedingten Geldstrafe bis zu einer teilbedingten Strafe von zweieinhalb Jahren reichen.

Der Prozess findet nicht im Zürcher Bezirksgericht statt. Die auf vier Tage angesetzte Verhandlung wird angesichts des erwarteten Zuschauerinteresses im Volkshaus durchgeführt. (sda)