«Mätteli-Beck» in Affoltern – Ab Frühling wird wieder gebacken Auf dem Areal der Emmentaler Schaukäserei entsteht eine Bäckerei mit Schaubetrieb. Im April ist Eröffnung. Susanne Graf

Nachdem der Vertrag mit dem langjährigen Pächter nicht mehr erneuert wurde, steht das Bäckereigebäude seit Ende Jahr leer. Archivfoto: Nicole Philipp

Seit dem 31. Dezember 2021 ist es ruhig beim Mätteli-Beck. Aus dem Gebäude auf dem Areal der Emmentaler Schaukäserei in Affoltern strömt kein Backstubenduft mehr. Aber das wird nicht immer so bleiben: Im April werde in dem Haus eine Bäckerei mit Schaubereich eröffnet, sagt Schaukäserei-Geschäftsführer Frank Jantschik.

Die Bäckerei Meier, die in Hasle, Wynigen, Worb und Boll Filialen betreibt, wird neben dem «Schaufenster» des Emmentaler Käses in Affoltern ihr Backhandwerk zeigen. Sie wird Pächterin des Bäckereigebäudes, das der Emmentaler Schaukäserei AG gehört.