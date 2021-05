Von Kopf bis Fuss: Hula-Hoop-Revival – Ab durch die Mitte! Das «Hoopen» erlebt gerade ein Comeback. Wozu das legendäre Fitness-Tool taugt und worauf bei einem Kauf geachtet werden sollte. Silvia Aeschbach

Hula Hoop ist zurück! In den 1960er- und 1970er-Jahren erlebte der Reifen einen ersten Boom. Foto: Getty Images

In meinem weiblichen Bekanntenkreis wird seit einigen Monaten fleissig «gehoopt». Quer durch verschiedene Altersgruppen werden Hüften gekreist, während angestrebt wird, einen bunten Kunststoffreifen durch Drehen und Balancieren auf der Körpermitte zu halten. Durch die Begeisterung meines Umfeldes angesteckt, beschloss ich, der Hula-Hoop-Bewegung zu folgen. Vor meinem geistigen Auge sah ich mich, den Reifen graziös um meine – momentan noch etwas formlose – Mitte zu schwingen. Es würde, so stellte ich es mir jedenfalls vor, keinen Monat dauern, bis meine Taille wieder in Topform sein würde.