Start Oktoberfest Thun – Ab Donnerstag heisst es wieder: Hoch die Krüge Am Donnerstag, 20. Oktober, wird im Festzelt hinter der Stockhorn-Arena «o’zapft»: Das Oktoberfest Thun startet in die Ausgabe 2022. Barbara Donski

Das Thuner Oktoberfest 2021 war mit 6000 Besuchenden ein voller Erfolg. Foto: PD / Markus Grunder

Die Vorfreude ist auch bei Michel Baumann gross: «Ab Donnerstag herrscht wieder ausgelassene Feststimmung in Thun», sagt der OK-Präsident des Oktoberfests. An fünf Abenden lassen die Initianten die bayrische Gastfreundschaft mit Spezialitäten wie Oberbatzer, Weisswürstl und Weissbier hochleben. Dafür, dass das Ganze möglichst authentisch daherkommt, sorgt ein festlich dekoriertes Zelt mit 1400 Sitzplätzen sowie das professionelle Servicepersonal aus dem deutschen Erding. Aber auch die Blaumeisen-Partyband, die seit mehreren Jahren regelmässig in Thun zu Gast ist.

15’000 Liter Bier sowie 650 Hendl, 350 Haxen oder 1900 Weisswürste stehen zum Verzehr bereit, wie das OK in einer Medienmitteilung schreibt. Und wie im Vorjahr rechnet man mit rund 6000 Besucherinnen und Besuchern an den fünf Abenden.

Bis auf den ersten Abend, der den grossen Thuner Sportclubs FC, UHC, EHC und Wacker Thun gewidmet ist, waren die restlichen Anlässe bereits Mitte September fast ausverkauft. Der Aufbau des Festzelts beginnt am Montag, 17. Oktober, und dauert vier Tage. Während für den Aufbau rund 30 Personen täglich im Einsatz stehen, arbeiten an den Abenden rund 80 Personen hinter den Kulissen.

Eine Änderung ergab sich im Vorstand: Neu im OK ist Christian Schneiter (Finanzen), der Peter Baumann ersetzt, sowie Peter Steinmann (Essen + Trinken) anstelle von Urs Steinmann.

Barbara Donski ist Lokalredaktorin und für die Kultur im Raum Thun zuständig. Sie schreibt darüber hinaus über alle möglichen Themen, welche Thunerinnen und Thuner bewegen. Dabei interessieren sie vor allem die Menschen und deren Geschichten. Mehr Infos @BarbaraSchreibt

Fehler gefunden?Jetzt melden.