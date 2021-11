Schulstandort Steckholz – Ab der dritten Klasse gehts nach Langenthal In Steckholz sinken die Schülerzahlen und damit werden die Klassen zu klein. Die älteren Kinder werden deshalb künftig im Schulzentrum Elzmatte unterrichtet. Melissa Burkhard

49 Kinder lernen hier im Schulzentrum Obersteckholz – doch es werden immer weniger. Fotos: Marcel Bieri

Acht Kinder – so wenige werden laut Berechnungen ab dem Schuljahr 2023/24 noch die dritte und vierte Klasse im Schulhaus Obersteckholz besuchen. Zu wenig, um die kantonalen Vorgaben zu erfüllen. Gemäss diesen braucht es mindestens 14 Schülerinnen und Schüler, um eine Mischklasse mit zwei Schuljahren, wie es in Obersteckholz der Fall ist, durchzuführen.

Seit der Fusion mit Langenthal Anfang des Jahres gehört das Schulzentrum Steckholz zur Volksschule Langenthal. Diese hat nun auf die sinkenden Schülerzahlen reagiert: Ab dem Schuljahr 2023/2024 sollen alle Steckholzer Kinder von der dritten Klasse an im Schulzentrum Elzmatte in Langenthal unterrichtet werden, wie die Stadt mitteilte. An einer Informationsveranstaltung vergangene Woche wurde auch die Bevölkerung über die Massnahmen informiert.