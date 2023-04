Parkplätze werden aufgehoben – Ab dem 17. April wird in der Thuner Kyburgstrasse gebaut Die Kanalisation in der Kyburgstrasse stösst an ihre Grenzen. Die Stadt Thun baut eine neue Schmutzabwasserleitung ein.

Die Kanalisation in Thun. In der Kyburgstrasse wird sie nun erneuert. Foto: Patric Spahni

Wie bereits im Dezember angekündigt, will die Stadt Thun die Kanalisation im Bereich Kyburgstrasse erneuern. Bei Gewittern werden dort immer wieder Keller überflutet. Eingebaut wird eine rund 230 Meter lange Schmutzabwasserleitung. Die Bauarbeiten starten am Montag, 17. April, und dauern circa bis im Dezember 2023.

Zu Fuss und per Velo ist die Baustelle passierbar, der Durchgang zum Teil jedoch erschwert, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Für den motorisierten Verkehr aber ist die Durchfahrt auf der Kyburgstrasse ab dem 17. April nicht mehr möglich.

Der Verkehr wird via Berntorplatz und Schwäbis umgeleitet. Um dem Mehrverkehr auf dem Berntorplatz entgegenzuwirken, wird die Bushaltestelle Marktgasse vor dem Coop Kyburg vorübergehend auf zwei temporäre Haltestellen in der Marktgasse und in der Grabenstrasse verschoben. Für die Buslinie 3 befindet sich in der Grabenstrasse eine Ersatz-Haltestelle. Für die Busse der Linien 1, 41, 42, 43, 33 sowie 31 und 32 wird in der Marktgasse eine temporäre Haltestelle erstellt.

Für den Bau der temporären Haltestelle müssen die Parkplätze an der Marktgasse bereits ab dem 11. April aufgehoben werden. Auf dem nahe gelegenen Bärenplatz stehen temporär zusätzliche Kurzzeit-Parkplätze und zwei Behindertenparkfelder zur Verfügung.

PD

