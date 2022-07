Neuerung in Frutigen – Ab August kostet das Parkieren Nun tritt das neue Parkplatzreglement in Kraft: Auf den meisten öffentlichen Parkplätzen in Frutigen wird ab 1. August eine Parkgebühr fällig. Nik Sarbach

Ab August ist fürs Parkieren auf dem Märitplatz eine Gebühr fällig. Foto: Google

Was lange währt, wird endlich gut – oder jedenfalls Realität: 15 Jahre, nachdem das Thema erstmals auf den Tisch kam, tritt nun am 1. August das neue Parkplatzkonzept in Frutigen in Kraft. Die wichtigste Neuerung: Das Parkieren auf den grösseren öffentlichen Parkplätzen ist künftig kostenpflichtig.