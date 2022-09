Schutz vor Erosion – Aareufer in Worb­laufen wird umgestaltet Ein neues, naturnahes Aareufer soll in Worblaufen gleichzeitig der Biodiversität dienen und vor Erosion schützen. Die Arbeiten beginnen im Oktober.

Das Aareufer in Worblaufen wird revitalisiert. Foto: zvg Kanton Bern

Der Kanton Bern will das rechte Aareufer zwischen Löchligut und Worblaufen in eine naturnahe Landschaft umgestalten. Die Bauarbeiten beginnen am 3. Oktober, wie die bernische Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte.

Sie sollen im Herbst 2023 abgeschlossen werden. Das Aareufer soll künftig sowohl den Bedürfnissen der Naherholung wie auch der Biodiversität Rechnung tragen. Im Rahmen des kantonalen Wasserbauprojekts werden abschnittsweise die Ufer abgeflacht und vielfältig strukturiert.

Die Ufer werden zum Teil mit Blöcken oder sogenannten Totholz-Strukturen gesichert. Sie sollen die Erosion des Ufers verhindern. Zudem schaffen sie einen idealen Lebensraum für Fische, wie der Kanton Bern schreibt.

Für die Umsetzung der wasserbaulichen Massnahmen sind umfangreiche Holzereiarbeiten notwendig, besonders in den Bereichen Aarekurve, Hammerwerke und unterhalb der Tiefenaubrücke. Auf dem Gemeindegebiet der Stadt Bern wird zudem der Uferweg abschnittsweise landeinwärts verschoben.

Der Kanton realisiert das Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Ittigen, die für die Massnahmen rund um Naherholung und Wassersport zuständig ist. Unterhalb der Tiefenaubrücke hat sie schon letztes Jahr eine Einwasserungsstelle für Kanuten und Pontoniere gebaut. Sie erleichtert auch Schwimmern und Böötlern den Ein- und Ausstieg.

Im nächsten Jahr will die Gemeinde die heutige Aarehütte abbrechen. Sie soll durch ein neues Infrastrukturgebäude für den Wassersport inklusive Restaurant und Buvette ersetzt werden.

SDA/nfe

