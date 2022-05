Tagestipp: Sisters Rodeo – Aarespaziergang-Musik Eleganter, Englisch gesungener French Pop aus Bern? Ja, den gibt es: Sisters Rodeo. Martin Burkhalter

Sisters Rodeo erzählen vom Leben in mittleren Jahren. Foto: zvg

Cosy-Pop nennt Sandro Rätzer seine Musik. Lauschiger Pop also. Das passt gut. Die meisten seiner Songs sind nämlich irgendwo zwischen French Pop und Nouvelle Chanson zu verorten, haben dabei etwas verträumt Flanierendes an sich mit schleppenden Reggaerhythmen. Und die Texte handeln vom Leben im mittleren Alter, wo vieles noch möglich, einiges aber auch passé ist. Kurz: Es ist der Soundtrack zu einem Aarespaziergang. Sandro Rätzer hat einst an der Seite von King Pepe die berüchtigte Coverband Captain Frank mitbegründet. Sisters Rodeo ist seit 2018 sein Soloprojekt. In der Zwischenzeit hat sich die Band ein sorgfältig reduziertes, vollständig akustisches Set erarbeitet. (mbu)











Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.