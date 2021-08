Trotz normaler Abflussmenge – Aareschwimmer und -böötler sollten sich gut vorbereiten Am Wochenende wirds endlich sommerlich warm, doch bei der Abkühlung in der Aare ist auch Wochen nach dem Unwetter noch Vorsicht geboten.

Am Mittwochnachmittag sprangen bereits einige Leute unbeschwert vom Schönausteg in die Aare. So ganz entspannt ist ein Aareschwumm aber immer noch nicht. Foto: Christian Pfander

Endlich ist der Sommer da: Am Wochenende steigen die Temperaturen teilweise sogar über 30 Grad. Und endlich ist auch die Aaretemperatur in einem Bereich, in dem nicht nur Hartgesottene ins schöne Grün steigen: 17,8 Grad zeigt das Thermometer bei der Messstation Bern Schönau am frühen Mittwochnachmittag an.

«Me chas wage», findet der Aare.guru dazu, während es am Morgen auf der App noch «Eher früsch» hiess. Auch der Kanton Bern setzt diesbezüglich mit der Aufhebung fast aller Badeverbote ab heute Mittwoch ein Zeichen.

Einzig im Bielersee, im Bereich, wo die Aare in Richtung Büren abfliesst, bis zur Schleuse Port und in einem Teil der Alten Zihl sind Baden, Stand-up-Paddeln und die Nutzung nicht motorisierter Wasserfahrzeuge nach wie vor verboten.