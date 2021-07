Von der Quelle zur Mündung – Aareschwimmer musste Zwangspause einlegen Kevin Wälchli will die Aare in ihrer ganzen Länge durchschwimmen. Nach dem Brienzer- und Thunersee musste er seine Pläne ändern. Laura Fehlmann

Aareschwimmer Kevin Wälchli im Eichholz. Der hohe Pegelstand der Aare machte ihm am Donnerstag einen Strich durch die Rechnung. Foto: Raphael Moser

Graugrün mit einem Höllentempo fliesst die Aare am Donnerstag durch Bern. Bedrohlich wirkt der Kultfluss, und alles andere als bebadbar. Eigentlich hätte Kevin Wälchli in Thun in den Fluss steigen und sich von den Wellen durch das Aaretal bis in den Wohlensee tragen lassen wollen. Das sind rund 56 Kilometer.

Die Etappe will er nun am Freitag nachholen – sofern sich die Strömung etwas beruhigt. Mit der Unterstützung von zehn Freunden – alle haben dafür zwei Wochen Ferien genommen – startete der 28-Jährige seine Schwimm-Challenge am Montag beim Aarbiwak hinter dem Grimselstausee. «Dort bin ich nur kurz ins Wasser getaucht. Die BKW hat mir keine Schwimmbewilligung erteilt», sagt er bei einem Treffen im Eichholz, wo die Equipe die Nacht auf Freitag verbringt.