Hochwasser im Kanton Bern - +++ Aare in Bern an mehreren Stellen über die Ufer getreten +++ Gefahrenstufe 4 für den Thunersee

Hochwasser stoppt Züge zwischen Meiringen und Brienzwiler

Wegen Hochwassers verkehren seit Dienstagvormittag auf der Strecke Meiringen-Brienzwiler der Zentralbahn keine Züge mehr. Passagiere werden mit Ersatzbussen befördert.

Laut der SBB-Bahninformation und der Internetseite der Zentralbahn ist die Dauer der Einschränkung unbestimmt. Die beiden Unternehmen raten Reisenden von Luzern nach Interlaken Ost, via Bern zu reisen.

Wie der Mediensprecher der Zentralbahn, Thomas Keiser, auf Anfrage sagte, stellt die Zentralbahn in der Ebene zwischen Brienzwiler und Meiringen ab einem gewissen Pegelstand der Aare aus Sicherheitsgründen den Bahnbetrieb ein.

Der Naturgefahrenkarte der Kantons Bern war am Dienstag zu entnehmen, dass die Aare am Dienstag gegen Mittag bei Brienzwiler fast 300 Kubikmeter Wasser pro Sekunde beförderte – dreimal mehr als noch am Montag. An gewissen Stellen des Bahntrassees befinde sich bereits Wasser auf den Schienen, so Keiser.

Die Wassermenge in der Aare bei Brienzwiler stieg am Dienstag von rund 70 Kubikmeter/Sekunde um 6 Uhr auf 320 Kubikmeter/Sekunde am Mittag. Quelle: https://www.naturgefahren.sites.be.ch/

In Meiringen fielen laut der Naturgefahren-Internetseite seit vergangenem Freitag etwa 70 Millimeter Niederschlag. Der Pegel des Brienzersees stieg am Dienstag recht stark an, allerdings auf ein Niveau noch deutlich unter der Hochwassergrenze. Die Zuflüsse überstiegen allerdings am Dienstagmittag den Abfluss deutlich.

Das galt am Dienstagmittag auch für den Thunersee, dessen Pegel am Dienstagmorgen wieder zu steigen begann. (chh)