Köpfe der Woche – Aare gemeistert, Geld gesammelt 260 Kilometer mit Stand-up-Paddel die Aare hinunter. Von Meiringen bis Koblenz. Das haben Michael Feuz und Marc Biedermann geschafft. Und für einen guten Zweck gesammelt. Hans Peter Roth

Michael Feuz (l.) und Marc Biedermann. Foto: Beat Jordi

Sie haben geschwitzt, geschuftet, gepaddelt. Gegen den Wind, nicht selten. Und das erst noch für einen guten Zweck. Wegen des erwähnten Gegenwindes kamen die beiden Oberländer Michael Feuz und Marc Biedermann vor einer Woche mit einem Tag Verspätung in Koblenz an. Da, wo im Aargau die Aare in den Rhein mündet. Müde, aber glücklich blickten sie auf 260 Kilometer Aare zurück. In diesen Fluss waren sie bei Meiringen am Samstag, 15. Juli, mit ihren Stand-up-Paddelbooten eingestiegen. Brienzer- und Thunersee sowie Gegenwind inbegriffen. Glücklich bereichert durch unvergessliche Erlebnisse und finanziell bereichert um 20’000 Spendenfranken. Dieser eindrückliche Sammelbetrag geht vollumfänglich ans Allani-Kinderhospiz Bern, welches im Frühling 2024 seinen Betrieb aufnehmen will. Und unsere Köpfe der Woche gehen aus ebendiesen Gründen vollumfänglich an Michael Feuz und Marc Biedermann.