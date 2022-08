Von den Mönchen zu den Burgern – Aarberger Burger kaufen Beiz Mit dem Kauf des Gasthofs Krone verhindert die Burgergemeinde Aarberg, dass der geschichtsträchtige und wichtige Betrieb zum Appartementhaus wird. Simone Lippuner

Der imposante Bau mitten im Aarberger Stedtli wird von der Burgergemeinde weitergeführt. Foto: Raphael Moser

Es gab zwar einen Plan B. Nun sei sie trotzdem froh, sagt Astrid Müller, dass sie diesen in der Schublade verstauen könne. Müller und ihr Mann führen seit 23 Jahren das Hotel-Restaurant Krone in Aarberg. Seit Jahren schon denken sie an ihren Rücktritt und suchten nach einer Nachfolgeregelung. Zuerst erfolglos – am Schluss gab es zwei Möglichkeiten. Eine davon wurde am Mittwochabend Realität: Die Burgergemeinde Aarberg kauft den Betrieb. «Dort ist die Krone am richtigen Ort», sagt Astrid Müller.