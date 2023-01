Vom Piks zum Pumptrack – Aarberg erhält eine Buckelpiste, finanziert mit Impfgeld Die Covid-Impfpraxis Aarberg spendet ihren Gewinn. Er kommt Kindern und Jugendlichen zugute: Sie erhalten einen Pumptrack. Mengia Spahr BT)

Auch in Aarberg soll es eine asphaltierte Piste geben – hier der Pumptrack in Magglingen. Foto: Aimé Ehi (Archiv)

Als der Covid-Impfstoff da war, hat in Aarberg ein Team um den pensionierten Hausarzt Ulrich Castelberg ein provisorisches Impfzentrum im Hotel-Restaurant Krone auf die Beine gestellt. Eine Hals-über-Kopf-Übung sei es gewesen, so Castelberg. Und sie hatte Erfolg: In der Aarberger Impfpraxis wurden laut ihm zwischen April und Juli 2021 über 24’000 Impfungen verabreicht. Ein Drittel der Bevölkerung des Seelands sei dort gepikst worden, und die Impfpraxis hat wider Erwarten Gewinn gemacht. «Das kam unter anderem dadurch zustande, dass das Personal fast gratis arbeitete», sagt Castelberg.