Zwischen Spiez und Interlaken – Erdrutschgefahr macht Sperrung nötig Die A8 zwischen Spiez und Interlaken ist derzeit teilweise gesperrt. Die Schutznetze entlang des Bahntrassees und der Strasse sind mit Geschiebe gefüllt. gbs/pd

Zwischen Spiez und Leissigen-West ist der Verkehr seit Mittwochabend wegen Erdrutschgefahr in beide Richtungen eingeschränkt. Im Bild die Kantonsstrasse und das Bahntrassee der BLS. Bild: Google Maps

Wie der TCS und die Verkehrsinformation von SRF am Mittwochabend übereinstimmend vermeldeten, ist die Autobahn A8 Spiez–Interlaken zwischen Spiez und Leissigen-West derzeit in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung für Fahrzeuge bis maximal 32 Tonnen ist via Krattigen eingerichtet.

Gemäss Informationen aus der Regionalen Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern in Thun, musste das Teilstück aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, da die Schutznetze entlang der Strasse und des Bahntrassees im Bereich Krattiggraben mit Geschiebe gefüllt sind, jedoch nicht verschüttet wurden.

Bei weiterem Steinschlag bestünde allerdings die Gefahr, dass die Geleise und die Strasse überführt werden. Bei Tageslicht soll die Situation vor Ort neu beurteilt werden. Die Sperrung wird daher bis mindestens Donnerstagmittag aufrechterhalten.

Betroffen ist laut den SBB auch der Bahnverkehr zwischen Spiez und Interlaken Ost. Es kommt aktuell zu Einschränkungen. «Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen», heisst es bei den SBB. Dies gilt bis voraussichtlich Donnerstag um 16 Uhr.