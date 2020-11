Interlaken-Ost–Bönigen – A8 wird für eine Nacht gesperrt Auf der A8 werden zwischen Interlaken-Ost und Bönigen mehrere neue Signale montiert und gleichzeitig auch ein neuer Belag eingebaut.

Auf der A8 wird der Abschnitt zwischen

Interlaken-Ost und Bönigen für eine Nacht in beide Richtungen gesperrt. Foto: PD

Auf der A8 im Raum Interlaken stehen verschiedene Installationsarbeiten an, hält das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung fest. Nun werden zwischen dem Anschluss Interlaken-Ost und dem Halbanschluss Bönigen mehrere neue Signale montiert. Dafür muss die Strecke in beiden Richtungen gesperrt werden.

Um die Einschränkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten, wird gleichzeitig auch noch eine letzte Etappe neuer Belag im Anschlussbereich Interlaken-Ost eingebaut, falls es das Wetter erlaubt. Für diese Arbeiten wird die A8 zwischen Interlaken-Ost und Bönigen in beiden Fahrtrichtungen wie folgt gesperrt: Mittwoch, 11. November, 20 Uhr, bis Donnerstag, 12. November, 5 Uhr.

Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet. Der Einbau des neuen Belags ist wird bei ungeeigneten Verhältnissen um eine Nacht verschoben.

pd/aka