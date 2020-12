Bauarbeiten auf der A8 – A8 ist ab Januar nachts gesperrt Ab Januar wird die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für drei Jahre unter der Woche jeweils nachts gesperrt. Grund ist eine umfassende Sanierung.

Die A8 wird ab 4. Januar zwischen Interlaken-Ost und Brienz jeweils nachts gesperrt. Foto: PD

Am 4. Januar starten die Hauptarbeiten im Abschnitt der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz. Über die nächsten drei Jahre wird die gesamte Strecke inklusive der drei Tunnels gesamterneuert. Gearbeitet wird ausschliesslich in der Nacht. Die A8 wird deshalb jeweils von 20 bis 6 Uhr gesperrt, wie das Bundesamt für Strassen Astra mitteilt. Bis Mai bleibt die Strecke jeweils nur in der Nacht von Sonntag auf Montag befahrbar.

Für die Verbindung zwischen Interlaken und Iseltwald steht die Gemeindestrasse zur Verfügung. Der Verkehr zwischen Interlaken und Brienz wird über die Kantonsstrasse auf der rechten Seeseite umgeleitet. Tagsüber bleibt die A8 offen, es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Mehrere Massnahmen

Bis 2023 wird auf der offenen Strecke ein lärmmindernder Belag eingebaut. Zudem werden die Standstreifen erweitert, die Entwässerung erneuert und sämtliche Kunstbauten saniert.

Die drei Tunnels Sengg, Chüebalm und Giessbach, bei denen in den letzten Jahren bereits Rettungsstollen gebaut und Tunnelzentralen erweitert wurden, werden ebenfalls grundlegend saniert und sicherheitstechnisch weiter aufgerüstet. Im Giessbachtunnel werden zudem die Zwischendecke verstärkt und ein neues Lüftungssystem eingebaut.

Der Bevölkerung im Berner Oberland wird am 3./4. Dezember die nächste Ausgabe der Info-Zeitung zugestellt, in der detailliert über die bevorstehenden Arbeiten und deren Auswirkungen informiert wird. Nachdem die Broschüre gedruckt worden war, habe sich noch eine Änderung bezüglich der Nachtsperrungen ergeben, schreibt das Astra: «In der Info-Zeitung ist noch von den Nächten So/Mo bis Do/Fr die Rede. Betroffen sind jedoch, wie oben erwähnt, die Nächte Mo/Di bis Fr/Sa.»

PD