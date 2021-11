In der Nacht auf Mittwoch – A6 und A1 erneut wegen eines Ausnahmetransports gesperrt Letzte Woche durchquerte ein Spezialtransport den Raum Bern, die A6 und die A1 wurden kurzzeitig gesperrt. Nun folgt ein zweiter Transport auf der gleichen Route.

Letzte Woche durchquerte ein ca. 90 Meter langer Ausnahmetransport den Raum Bern. Da er aufgrund seiner Dimensionen und seines Gewichts gewisse Stellen auf der Autobahn nicht passieren konnte, verliess er die Autobahn bei Schönbühl, um auf der Kantonsstrasse bis zum Anschluss Neufeld zu fahren, wo er wieder auf die A1 gelangte. Für Rückwärtsmanöver mussten gewisse Abschnitte kurzzeitig gesperrt werden. Die Zeiten konnten gut eingehalten werden und der Transport verlief ohne Probleme.

Diese Woche findet nun der zweite Ausnahmetransport statt, wie das Bundesamt für Strassen in einer Mitteilung schreibt. Er verläuft auf der gleichen Route und muss bei der Verzweigung und beim Anschluss Schönbühl sowie beim Anschluss Neufeld wiederum Rückwärtsmanöver durchführen.

Deshalb wird in der Nacht vom 16. auf den 17. November 2021 die A6 zwischen dem Anschluss Lätti/Münchenbuchsee und der Verzweigung Schönbühl in Fahrtrichtung Schönbühl gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Sperrung dauert ungefähr von 22 Uhr bis Mitternacht. Ungefähr von 3 Uhr bis 4 Uhr wird dann der Neufeldtunnel in beiden Richtungen sowie die Ausfahrt Neufeld vom Felsenauviadukt her gesperrt.

Die Sperrzeiten können leicht variieren, je nach Fortschritt des Transports. Sie werden wie bereits letzte Woche auf ein Minimum reduziert und die Fahrspuren sobald als möglich wieder freigegeben, so die Mitteilung weiter.

PD/flo

