Sperrung am Abend – A6 in Bern muss notfallmässig repariert werden In der Nacht auf Donnerstag wird die Autobahn zwischen den Anschlüssen Ostring und Wankdorf gesperrt.

Bis hierhin und nicht weiter: In der Nacht auf Donnerstag ist die Autobahn zwischen den Anschlüssen Ostring und Wankdorf gesperrt. Foto: zvg/Astra

Auf der Autobahn A6 in Bern sind Belagsschäden entdeckt worden, welche dringend repariert werden müssen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) sperrt deshalb in der Nacht auf Donnerstag die Autobahn zwischen den Anschlüssen Bern-Ostring und Bern-Wankdorf in Fahrtrichtung Wankdorf komplett ab 21 Uhr.

Wie das Astra am Mittwochmorgen mitteilte, wird die Sperrung bis 5 Uhr dauern. Die Belagsschäden wurden im Rahmen der Bauarbeiten für die Pannenstreifen-Umnutzung entdeckt, welche vor ein paar Tagen begannen. Wie das Astra schreibt, haben sie durch die Regenfälle der letzten Tage «ein überraschend grosses Ausmass erreicht».

SDA/mb

