Stadtrat Langenthal ganz privat – A wie Ausflugsziel bis Z wie Zalando: So tickt das Parlament Für den Stadtrat beginnt die neue Legislatur. Wir haben uns umgehört nach hundeliebenden Närrinnen, nachtaktiven Gläubigen und singenden Yogis. Kathrin Holzer , Julian Perrenoud

Cartoon: Max Spring

Einige der aktuellen Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind bereits alte Hasen. Andere nehmen an diesem Abend zum ersten Mal überhaupt an einer Stadtratssitzung teil. Für sie alle beginnt damit die neue, vierjährige Amtsperiode als Vertreterinnen und Vertreter der Langenthaler Stimmberechtigten.

Bevor die Rollen verteilt und über die Zukunft Langenthals debattiert wird, wollen wir von den 40 Stadträtinnen und Stadträten wissen, welche Typen sich hinter den Politikerinnen und Politikern verbergen. Was treiben diese Menschen in ihrer Freizeit? Was steht auf ihrem Speiseplan? Und singen sie eher allein unter der Dusche oder doch lieber gemeinsam im Chor? 14 Parlamentarierinnen und 24 Parlamentarier haben an unserer Umfrage teilgenommen.