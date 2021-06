Trainingsstart in Thun – A wie ambitioniert – oder wie Aufstieg Der FC Thun hat die Vorbereitung auf seine zweite Saison in der Challenge League gestartet. Das gleiche Ziel formulieren die Protagonisten unterschiedlich. Peter Berger

Miguel Castroman, Marco Bürki und Roland Ndongo (v. l.) beim Trainingsstart des FC Thun. Foto: Raphael Moser

Nur einer fehlt. Saleh Chihadeh ist noch mit dem palästinensischen Nationalteam unterwegs, ansonsten kann Carlos Bernegger am Dienstag in der Stockhorn-Arena bis auf den langzeitverletzten Kenan Fatkic alle Kaderspieler begrüssen. Einige hatten sich schon am Montag getroffen, beim ersten Impftermin des FC Thun. Gemäss Dominik Albrecht habe rund ein Drittel aller Clubangestellten von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich gegen Covid-19 zu impfen. Der Sportchef macht auch eine Anmerkung zum Kader: «Ich gehe davon aus, dass sich dieses bis zum Saisonstart Ende Juli noch verändern wird.»