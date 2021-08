Offiziell buchstabieren – A wie absurd Zu wenig weiblich, zu nationalsozialistisch beeinflusst: Die Deutschen ersetzten ihre Buchstabiertafel mit Städtenamen. Und die Schweizer? Philippe Zweifel

Das grosse Abc: Richtig buchstabieren ist komplexer als gedacht. Bild: depositphotos

Eine weitere Sprachdebatte bahnt sich an, für einmal gehts nicht um den Genderstern: Weil es in der deutschen Buchstabiertafel weniger weibliche Vornamen hat als männliche, schlägt das Deutsche Institut für Normung eine radikale Neugestaltung der Tafel vor. Ab 2022 sollen darauf gar keine Vornamen mehr zu sehen sein – Schluss also mit «A wie Anton» oder «B wie Berta» –, stattdessen soll mit Städtenamen buchstabiert werden: von «A wie Augsburg» bis «Z wie Zwickau».

So stehts im Entwurf für die Norm 5009 «Ansagen und Diktieren von Texten und Schriftzeichen». Ein weiterer Grund für die Erneuerung ist die unrühmliche Vergangenheit der deutschen Buchstabiertafel. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden alle jüdischen Namen in der Tafel ersetzt. So wurde etwa aus «David» «Dora» und aus «Nathan» «Nordpol» - Letzteres, weil die Arier laut Nazi-Ideologie aus dieser Gegend der Welt kommen. Insgesamt tilgte die Sprachpolizei 14 Begriffe aus der Buchstabiertafel. Darunter auch «Y wie Ypsilon», das mit «Y wie Ypern» ersetzt wurde: der belgische Ort, an dem deutsche Soldaten 1915 im Ersten Weltkrieg erstmals Giftgas einsetzten.