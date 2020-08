Profitieren Sie von exklusiven Vorzugskonditionen – A Circus Symphony «ALIVE» Klassik trifft Artistik im KKL Luzern





Circus Symphonie ZVG

Im neuen Programm ALIVE der Konzertshow «A Circus Symphony» verschmelzen klassische Musik und atemberaubende Artistik. Die Philharmonie Baden-Baden begleitet internationale preisgekrönte Spitzenartisten bei ihren eigens für «A Circus Symphony» einstudierten Darbietungen mit Musik von Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, Frédéric Chopin, Peter Tschaikowsky, Edward Grieg und anderen romantischen Komponisten. Zu diesen Klängen verbinden die Artisten, darunter Preisträger des Circus Festival Monte-Carlo und des Festival Mondial du Cirque de demain, mit ihren Shownummern Spektakel und Poesie.

Die SonntagsZeitung offeriert Ihnen für «A Circus Symphony - ALIVE» am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Februar 2021, im KKL Luzern, exklusiv 20% Rabatt auf den Ticketpreis.

Im grossen Konzertsaal im KKL Luzern bietet sich Raum für fesselnde Artistik in der Luft und auf der Bühne. Die über 60 Orchestermusiker nehmen auf dem aufsteigenden Podium Platz und werden zur klingenden Kulisse für die Artisten, die im Vordergrund agieren und durch die ins Publikum ragende Bühnenerweiterung für den Zuschauer fast greifbar werden. Variierende Lichtstimmungen verstärken die sinnlich-romantischen, witzig-komödiantischen, kraftvoll-heroischen und rasant-spektakulären Momente.

Ticketpreise:

Kategorie 1: CHF 118.40 statt CHF 148.-

Kategorie 2: CHF 110.40 statt CHF 138.-

Kategorie 3: CHF 102.40 statt CHF 128.-

A Circus Symphony: Samstag, 6. Februar 2021, 19.30 Uhr und Sonntag, 7. Februar 2021, 17.00 Uhr im KKL Luzern, Konzertsaal

Philharmonie Baden-Baden

Internationale Artisten

Carlos Domínguez-Nieto, Dirigent

Kilian Rosenberg, Konzeption, Artistische Leitung und Regie

Bestellen :

Ich möchte vom Angebot «A Circus Symphony» profitieren und bestelle unter Angabe des Datums 6.2. / 7.2.

__ Tickets in der 1. Kat. à CHF 118.40

__ Tickets in der 2. Kat. à CHF 110.40

__ Tickets in der 3. Kat. à CHF 102.40

Bitte geben Sie Ihren Namen, Vornamen, Adresse, Telefon, E-Mail an sowie das Datum und Ihre Unterschrift.

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an:

Obrasso Classic Events GmbH

Postfach 2637

6002 Luzern

Oder bestellen Sie über:

Ticket-Hotline 041 361 62 62 (Festnetztarif)

Online-Ticketsystem: www.obrassoconcerts.ch

Max. 4 vergünstigte Tickets pro Bestellung. Die vergünstigten Tickets können nur über den Konzertveranstalter gebucht werden. Bestellungen mit Nennung/Online-Promotionscode «SoZeitung». Das Angebot ist nicht kumulierbar. Pro Bestellung können Gebühren von max. 9 Franken anfallen. Bei 2 Veranstaltungen muss das Datum gewählt werden können.