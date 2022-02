Exklusive Vorzugskonditionen – Verdi Requiem Das grandiose Chorwerk – Messa da Requiem

Giuseppe Verdi schuf mit seiner am 22. Mai 1874 in Mailand uraufgeführten und von ihm dirigierten «Messa da Requiem» ein grandioses und monumentales Werk und zugleich eine der erschütterndsten und bildkräftigsten Vertonungen der Totenmesse. Man glaubt, den Weihrauch zur Verehrung des Allerheiligsten förmlich zu riechen! Im Jüngsten Gericht, dem «Tag des Zorns», wird der Zuhörer von einem überwältigenden Schrecken erfasst, an Wucht und Ausdruckskraft kaum zu übertreffen – eine Musik, voller Inbrunst und Farbenpracht.

In den schönsten und ergreifendsten Momenten der Messe offenbaren sich die himmlischen Heerscharen dem Zuhörer in einem vermeintlich ewig leuchtenden Klanggewand. Verdi lässt offen, ob das Bitten und Flehen an den Herrn aller Mächte und Gewalten nach Erlösung erhört wird – übrig bleibt am Ende die Stille.

Giuseppe Verdi – Messa da Requiem

KKL Luzern, Konzertsaal

Samstag, 29. Oktober 2022, 19.30 Uhr

Sonntag, 30. Oktober 2022, 17.00 Uhr

Orchestra Filarmonica Italiana

Coro dell’Opra di Parma

Veronika Dzhioeva, Sopran, Agunda Kulaeva, Mezzosopran, Alexey Tatarintsev, Tenor, Evgeny Stavinsky, Bass

Manfred Obrecht, Dirigent



Ticketpreise

Kategorie 1: CHF 124.- statt CHF 155.-

Kategorie 2: CHF 116.- statt CHF 145.-

Kategorie 3: CHF 108.- statt CHF 135.-





