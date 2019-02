Weil die HIV-Infektion längst eine behandelbare chronische Krankheit ist?

Genau. Die medizinische Leistung ist der Wahnsinn. Wenige Jahre nachdem das Virus entdeckt worden war, gab es schon die ersten Medikamente, die es unterdrückten. Seither wurden die Wirkstoffe enorm weiterentwickelt, und auch wenn sie noch immer kein Zuckerschlecken sind und man noch nicht genau weiss, welche Langzeitfolgen sie haben: Sie eröffnen Menschen Perspektiven, die es in den ersten Jahren von Aids nicht gab. Betroffene können heute ohne grosse Einschränkungen und starke Nebenwirkungen leben. Und, was doppelt gut ist: Sie können niemanden mehr anstecken. 1986 infizierten sich in der Schweiz weit über 3000 Menschen mit dem Virus, heute sind es unter 500.

Vom Sekundarlehrer in die Taskforce des Bundes

Roger Staub (61), aufgewachsen in Sternenberg ZH, bildete sich erst zum Sekundarlehrer aus, machte sich später in Managementfragen des Gesundheitswesens klug. Ab 1984 setzte er sich für die Anliegen von Aidskranken und HIV-Infizierten ein. Erst in regionalen und nationalen Arbeitsgruppen, ab 1985 bei Aids-Hilfe Schweiz und ab 1986 in der Taskforce-Gruppe des Bundesamtes für Gesundheit. Dort verantwortete er viele Jahre lang die «Stop Aids»-Kampagne. Seit zwei Jahren ist er Geschäftsleiter von Pro Mente Sana. Er wohnt mit seinem Lebenspartner in Zürich.

Erübrigt sich damit die Prävention?

Nein, man muss sie bloss neu ausrichten. Selbst wer die Safer-Sex-Regeln vergisst oder viel Sex mit unterschiedlichen Partnern hat, riskiert damit nicht zwingend Kopf und Kragen. Auch hier hat die Medizin Lösungen parat. Sie sind zwar teuer, aber es gibt sie. Über solche Möglichkeiten muss man die Menschen informieren. Ausserdem ist es nach wie vor klüger, das Virus gar nicht zu bekommen – statt damit leben zu müssen.

Was haben die Medikamente am stärksten verändert?

Die Todesangst ist weg. Sie hat bei jener Generation, die in den 1980er-Jahren die Sexualität entdeckt und gelebt hat, das Liebesleben sehr belastet oder es sogar vermiest. Auch das ist heute anders.

Aids ist aus dem Alltag verschwunden: auch aus Ihrem?

In meinem Umfeld ist Aids schon lange kein Thema mehr. Das war früher anders: Bis Mitte der 1990er-Jahre gab es kaum private oder geschäftliche Anlässe, an denen ich keine Beratung machen musste. Die Menschen stellten mir Fragen – diese haben sich mittlerweile geklärt. Auch durch unsere Kampagnen.

1981: Die ersten Aids-Fälle

In den USA erkranken Männer an einer unbekannten Krankheit und sterben daran. Noch ist nicht bekannt, welches Virus (o.) die Krankheit auslöst und wie sie übertragen wird. Experten geben ihr einen Namen: Aids. Bald nehmen auch in Europa und der Schweiz die Aids-Fälle rasant zu.