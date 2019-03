Genau dieses Prinzip führt dazu, dass wir vieles vergessen müssen, was wir über Kreditkarten zu wissen glauben. Sie sind kein Plan B und erst Recht kein Luxus mehr. Kreditkarten in Form der Cashback-Cards sind schlicht ein sehr cleveres Zahlungsmittel. Egal, ob man sparsam lebt oder sich öfters mal etwas gönnt. Und die Bezahlung an der Kasse dauert auch nicht länger – dank Kontaktlos-Funktion der Karten reicht es, die Karte einfach neben den entsprechenden Kartenleser zu halten. Noch schneller geht es sogar mit Apple Pay oder Samsung Pay. Beide Technologien werden von den Cashback-Cards unterstützt, und es dauert nur wenige Minuten, diese mobilen Bezahllösungen auf dem Smartphone einzurichten.

Um maximale Akzeptanz und Flexibilität zu gewährleisten, werden die Cashback-Cards in Kreditkarten-Duos ausgeliefert. Der Kunde wählt zwischen der Kombination American Express/World Mastercard und der Kombination American Express/Visa. Aktuell besonders interessant: Als Neukunde kommt man in den Genuss eines Welcome Cashbacks von 5 Prozent. Dies ist eine auf drei Monate befristete und auf maximal 100 Franken Cashback begrenzte Sonderaktion und gilt während dieser Zeit immer dann, wenn die Cashback American Express eingesetzt wird. Damit bekommt man als Neukunde sogar noch mehr Cashback!

Die Kreditkarten-Duos können ab jetzt auf cashback-cards.ch online beantragt werden.

* Rückvergütung von 1 Prozent mit der American Express und von 0,2 Prozent mit der World Mastercard oder Visa auf Umsätze (ausgenommen Gebühren, Zinsen, Rückbelastungen, Ausstände, Bargeldbezüge, Überweisungen, Gutschriften sowie Lotto-, Wett- und Casinoumsätze).