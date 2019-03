Wo bist du?

Hi L., noch eine Stunde, ich höre gerade Fest&Flauschig. Wie gehts?

«Fest & Flauschig» ist ein Podcast, den sie oft zusammen hören. Am Schluss der Nachricht macht er ein Kussgeräusch. Wie er redet. Für seine Freundin hat er eine eigene Tonlage, höher als seine normale Sprechstimme. In seinen ersten Tagen in Wien schickt er seiner Freundin jeden seiner Blicke: Blick aus dem Fenster, Blick aus der Küche, Blick aus dem Bett. Selfie vom Schreibtisch und Selfie vom Balkon. Gute-Nacht-Sprachnachrichten in dieser Tonlage, die wenig mit seiner tatsächlichen Stimme zu tun hat.

Hab dich lieb und schlaf schon fast. Muss morgen um Acht an der Uni sein. Schlaf ganz schön, du Schuh.

«Schuh», so nennen sie sich gegenseitig liebevoll, keine Ahnung mehr, wo das überhaupt herkommt, wahrscheinlich war das mal ein lustiger Versprecher in irgendeiner Unterhaltung.

13. Oktober 2016 14.45 Uhr

Seine Freundin schickt eine Nachricht aus dem ICE von München nach Frankfurt. Sie macht sich Sorgen, ob das alles klappt, in der neuen Stadt, mit den 750 Kilometern, die bald zwischen ihnen liegen, zwischen Frankfurt und Wien. Er denkt gar nicht gross nach. Was soll schon passieren? Sie sind seit fünf Jahren zusammen, seit vier Jahren haben sie eine Fernbeziehung. Ein Pärchending von ihnen ist, dass sie sich auf Whatsapp manchmal die Namen von Desserts als Kosenamen geben: Sie nennt ihn manchmal Baklava, weil er mal in Istanbul studiert hat, er nennt sie Pastel de Nata, weil sie zur gleichen Zeit in Lissabon war. Da haben sie sich in acht Monaten nur zweimal gesehen. Jetzt halt Frankfurt – Wien, ein Kinderspiel im Vergleich. Auch wenn sie sich nur alle vier Wochen besuchen, nehmen sie sich ja trotzdem jeden Abend mit ins Bett, flüstern sich ein «Gute Nacht» zu, und am nächsten Morgen sitzen sie zusammen am Frühstückstisch. Whatsapp ist ihr gemeinsames Zuhause. Da ist es nicht wichtig, wie weit die Zweitwohnungen auseinanderliegen.

Dieser Whatsapp-Chat ist die Niederschrift meiner ersten grossen Liebe. Er ist kein Zeugnis des Scheiterns, nur ein Zeugnis der Entwicklung. Aber trotzdem: Diesen Chat mit knapp drei Jahren Abstand zum ersten Mal wieder zu öffnen, diesen Typen mit Bart auf der Autobahnraststätte kurz vor Wien zu sehen, den man kaum noch verstehen kann in seiner Unbeschlagenheit und Naivität, der so aussieht wie man selbst, den man hinter sich gelassen hat, wühlt auf. Seine Stimme zu hören und die Stimme der Frau, die er geliebt hat, die Nuancen in der Stimmfärbung, die sich verändert haben über die Zeit, es ist alles da. Dieser Whatsapp-Chat ist ein Wiedererleben. Er macht Dinge sichtbar, die man sonst übersieht oder vergisst. Er holt alles ganz nah ran.

Für eine Generation der Liebenden, die in Ausbildung, Studium und Job so mobil sein muss wie keine andere davor, ist Whatsapp mehr als nur ein Messengerdienst: Der Chat ist ein Ort, der eine Fernbeziehung mit ungewisser Dauer für viele Paare überhaupt erst denkbar macht. In Whatsapp entsteht eine Unmittelbarkeit und Direktheit und damit eine Nähe in der Kommunikation, die es vorher noch nie gegeben hat.