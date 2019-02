Das alles ging mir durch den Kopf, als ich voll Neugier das Gespräch von Michèle Binswanger mit der Sexologin Maggie Tappert las. Ehrlich gestanden, lassen mich gewisse Aussagen ratlos zurück. Die Frage etwa, «wie überholt unsere Sexualität heute eigentlich sei», habe ich mir noch nie gestellt. Müsste ich das nachholen? Kann Sexualität denn überholt sein? Wovon denn? Oder befinden wir Alten uns auf der Überholspur, weil wir alt sind und deshalb ausgetrampelte Pfade verlassen müssen? Ich gerate ins Grübeln und frage mich, ob ich einen Orgasmus-Workshop hätte besuchen sollen? Oder unter Anleitung lernen, wie ein Mann für mich zum Sexobjekt wird? Ist unsere eigene Phantasie wirklich so unzureichend und beschränkt, dass es Nachhilfeunterricht braucht?

Kopflastiges Liebemachen

Nun, das Gespräch mit der Sexologin betraf offenbar Frauen ab 35, die seit etwa 15 Jahren sexuell aktiv und programmiert sind – wie dies auch immer aussieht. Ich habe gerechnet: Nächste Woche werde ich 64, mit 14 habe ich zum ersten Mal mit einem Jungen herumgeknutscht, bin also 50 (!) Jahre sexuell aktiv. Was ist denn nun der Unterschied zwischen der 35-Jährigen und mir, ausser dem Alter? Sicher die Erfahrung. Und vielleicht noch, dass ich mir bisher noch keine Gedanken darüber machte, ob mein Sexleben «überholt» sein könnte.

Ich bin aber überzeugt, dass wir alle weniger über Sex nachdenken sollten, sondern uns an dem freuen, was wir haben: unseren Gespielen nah sein, Spass haben, offen sein und ehrlich miteilen was wir gerne machen, und was nicht.

Der Orgasmus sei nur das Ticket für den Eintritt in die Sexualität, die für uns Frauen mehr bereithalte, als wir uns bewusst seien, sagt Frau Tappert. Wir, die mit unseren Orgasmen zufrieden sind, liegen also falsch. Tapperts Aussage hat für mich den Beigeschmack von anstrengender, notwendiger, mühsamer Weiterbildung. Natürlich braucht es beim Sex Kommunikation. Aber einen Kurs besuchen und das Gelernte dann anwenden beim Liebemachen finde ich nun doch allzu kopflastig. Aber junge Frauen sehen das vielleicht anders.

Die sexuelle Begegnung besteht meiner Meinung nach aus vielerlei Gefühlen, aus Trieb, aus Spiel, Improvisation und – ist das jetzt überholt? – aus Liebe. Sexualität nach Lehrbüchlein mit Schmusen, Vorspiel, Akt und (hoffentlich!) Orgasmus kommt auch mir überholt vor. Aber beim Sex ist es ähnlich wie beim Essen: Manchmal stopft man einfach eine Portion Pasta in sich hinein und der Hunger ist gestillt. Und hie und da gönnen wir uns ein wunderbares Festessen. Ich denke, das ist nicht nur bei Seniorinnen und Senioren so. Oder müssen wir uns von einer Sexologin zeigen lassen, wie ein erfülltes Sexleben aussehen muss?

Der Beitrag Wir Alten brauchen keinen Sex-Nachhilfeunterricht erschien zuerst auf Michèle & Friends.