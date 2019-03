2 — Modischer Mustermix

Wer schon immer sehr sinnlich und fröhlich mit Leomustern spielte, ist Dolce und Gabbana. Sie mischen Leo mit Vorliebe mit Blumenmustern. Dieses Beispiel von Dimples and Tangles zeigt die gleiche Taktik mit Dekokissen. Hier zeigt es aber weniger den sinnlichen sizilianischen Mix, für den Dolce und Gabbana bekannt sind, sondern einen eher poppig frechen Tropical-Jungle-Look. Das Unbekümmerte an dieser charmanten Kissenparade wird unterstützt mit den Pompons am Leokissen.

3 — Elegantmacher

Aber Leomuster sind nicht per se poppig, sondern gehören in die klassische Einrichtungskunst. So tragen sie eine Eleganz ins Haus. Das meistens als Kissen oder in Form von kleinen gepolsterten Möbeln. (Bild über: Grey&Scout)

4 — Trophäe

Viele der hochwertigen Interior-Stoffhersteller haben ein edles Leomuster in der Kollektion. Sie sind aufwändig in Jacquardmustern gewoben und zeigen sich nicht selten in Samt und Seide. So sind Kissen oder Polstermöbel mit solchen Stoffen kleine Schmuckstücke und hübsche Hingucker in der Wohnung. (Bild über: Habitually Chic und One Kingslane)

5 — Aufwecker

Wenn man an das Duo Pink und Leo denkt, dann hat man nicht automatisch pure Eleganz vor Augen. Doch ist es genau das was, hier, auf dem Beispiel von The Decorista gezeigt wird.

6 — Haute Couture

Auch bei den Möbelherstellern gibt es so was wie Haute Couture, und die ist erst noch nachhaltiger. Denn ein wunderschönes, aufwändig von Hand hergestelltes Möbel ist ein Kunstwerk, das meist über Generationen in einer Familie bleibt. Einer dieser Luxusmöbelhersteller ist die französische Firma Moissonier. Sie zeigt auch, dass man dabei durchaus mit Muster, Farben und Trends spielen kann. Diese wunderschöne Kommode mit Neomuster ist ein schönes Beispiel dafür. (Bild: MKN)

7 — Totallook

Muster aus Tierwelt sind wie Blumendessins, klassisch, erinnern an die Natur und können auch in grossen Flächen eingesetzt werden. In dieser edlen Wohnung zeigt sich Leo als Tapete und farbig als Teppich. Ich habe das Bild auf dem Blog Destination Pearl Street gefunden und weiss nicht wessen Wohnung es ist. Aber Jean Cocteau hatte Leopardentapeten und gar ganze Räume mit Leopardenmustern ausstaffiert.

8 — Schmuckstücke

Dieses Beispiel von My Domaine zeigt wie hübsch und schmuck kleine Polstermöbel aussehen wenn sie mit einem schönen Stoff mit Leopardenmuster bezogen sind.

9 — Koketterie mit Kitsch

Kitsch ist gross in Mode. In einigen Modekollektionen ist er gar zur Kunst geworden, wie etwa bei Gucci. Dieses unbekümmerte Umgehen mit Elementen aus ganz unterschiedlichen Welten und Zeiten inspiriert auch das Interiordesign. So ziehen Porzellan-Leoparden ein: gross und schrill für Mutige oder klein in Form von Buchständern oder gar Salz und Pfeffer Streuer für die Braven. (Bild über: Pinterest)

10 — Stilkunde

Der Trend mit den Leopardenmustern hat natürlich mit den echten Fellen begonnen. Auch in der Mode waren echte Lzeopardenmäntel ein Luxusartikel, der vor allem in den 50er Jahren beliebt war. Leider! Zum Glück ist dieser brutale Raubzug schon lange edlen, hübsch interpretierten Stoffen und Tapeten gewichen. Eine, die Leopardenmuster schon früh in den Interiorbereich brachte war Elsie de Wolf. Sie machte es sozusagen zum Markenzeichen ihres Stils. Lesen Sie Ihre spannende Geschichte auf Sweet Home. (Bild über: Laurel Bern Interiors)

