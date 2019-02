Wollen Sie das wirklich so genau wissen? Dann laden Sie in der App «AgingBooth» ein Foto von sich hoch. Nein, halt, tun Sie das nicht. Sie werden es bereuen. Um ein Gefühl für die Zeit zu bekommen, suchen Sie lieber ein Foto von sich vor 20 Jahren heraus. Was ist darauf zu sehen? (beim entsprechenden Punkt weiterlesen)