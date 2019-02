«Ich kann den Modetrends nur folgen, wenn ich in günstigen Kleiderläden einkaufen kann.» Das höre ich, vor allem von jungen Frauen, immer wieder. Ich kann es durchaus nachvollziehen. Es ist natürlich verführerisch, wenn grosse Modeketten es möglich machen, dass man einen Style schon wenige Wochen nachdem er von exklusiven Designern auf den Laufstegen gezeigt wurde, bereits günstig kaufen kann. Seit ich zunehmend Wert auf faire und nachhaltige Herstellung von Kleidern lege, und versuche, mir einen persönlichen Kleidungsstil aufzubauen, sehe ich modische Trends nüchterner. Selbst wenn das Hippie-Blüschen, welches das braungebrannte Model im Werbeclip trägt, der im Flagstore eines Warenhauses nonstop über die Monitoren flimmert, durchaus auch meine Sehnsüchte wecken könnte, lasse ich mich nicht mehr so schnell verführen. Denn ich weiss, dass es an mir nicht einmal halb so gut aussehen würde. Und, dass ich bei näherer Betrachtung keine Freude am Stoff und dessen Verarbeitung hätte. Ein Teil, das keine 30 Franken kostet, kann einfach keine Qualität bieten.

Übersichtlich muss nicht langweilig bedeuten

Glücklich darum, wer seinen eigenen Stil gefunden hat. Zu wissen, dass einem die klassische, schmal geschnittene, dunkelblaue oder weisse Jeans, kombiniert mit einem lässigen Pulli, oder einem hochwertigen T-Shirt einfach am besten steht, spart nicht nur Zeit und Geld, sondern ist die einfachste Möglichkeit, der Kleiderflut Einhalt zu gebieten. Stilsichere Frauen wissen auch, dass sich selbst ein noch so schlichtes Outfit mit einer aussergewöhnlichen Tasche oder ebensolchen Schuhen aufwerten lässt, und, dass durchaus möglich ist, auch mit einer relativ übersichtlichen Basisgarderobe immer wieder neue Kombinationen zu kreiieren: Weniger Kleiderstücke zu besitzen, bedeutet ja nicht, dass das Outfit langweilig ist. Wie erleichernd ist es hingegen, wenn man nicht vor dem überfüllten Schrank stehen, und klagen muss: «Ich habe nichts anzuziehen!» Weil man, quasi vor lauter Bäumen, den Wald nicht mehr sieht. Weil nichts wirklich zueinander passt, und viele der oft unüberlegt gekaufen Stücke zerknittert und auch sonst in schlechtem Zustand sind. Weil man diese nicht wirklich mag, hat man auch wenig Lust, sie zu hegen und zu pflegen. Und so wird der Billigblazer mit den abgerissenen Knöpfen Dauergast im Schrank.

Outfits zu tragen, die bewusst ausgesucht wurden– statt im Kaufrausch drei Billigkopien zu shoppen, die nach dreimal Waschen bereits in den Kleidersammlungssack wandern–macht nicht nur Freunde, sondern hilft auch der Kleiderflut Einhalt zu gebieten. So kann man sich auch guten Gewissens all die Ordnungsvideo von Marie Kondo und Co. sparen.

Und hier noch ein inspirierendes Video, das dabei helfen könnte: